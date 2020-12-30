الرئيس العراقى يؤكد حرص بلاده على تدعيم التعاون مع مصر فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، حرص بلاده على تدعيم التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، من خلال تعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، والتفاهمات والبروتوكولات المبرمة بين البلدين.





وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، عبّر الرئيس العراقى، أثناء استقباله بمكتبه فى بغداد اليوم، السفير المصرى لدى العراق علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، عن سعادته لمستوى العلاقات بين العراق ومصر فى مختلف المجالات. من جانبه، أكد السفير المصرى عزم مصر على توسيع آفاق التعاون البنَّاء مع العراق فى مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين فى التقدم والاستقرار.

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