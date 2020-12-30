اتصل بـ 105.. الصحة تنفي منشورا يحذر من الذهاب إلى المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة و السكان، تداول منشور "غير صحيح" يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر، كما يتداول رقما غير صحيح للاتصال بالدعم الطبي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، ان هذا المنشور لا يمت بصلة للوزارة، مؤكدة للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء "مرضى فيروس كورونا" أو غيرهم، وأن رقم التواصل مع الوزارة هو ١٠٥.
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