البريد يقرر استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب

واوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد ان هذا القرار يأتي في اطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي و تماشيًا مع تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك وبهدف التيسير على اصحاب المعاشات والتخفيف عنهم.
وأشار الي ان حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي سيستفيد منها اصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الالكتروني ودفع الفواتير بالإضافة الي إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة" كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يوميًا علي الحساب بهدف تحقيق اكبر استفادة لأصحاب المعاشات.
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