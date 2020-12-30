رئيس السكة الحديد يستقبل السفير الإيطالي.. ويعرض مشروعات الهيئة لبحث إمكانية المشاركة فيها

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، جامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ومسئولي شركتي SACE وSAIPEMS.

وتناول رئيس الهيئة في بداية اللقاء أوجه التعاون السابقة مع الجانب الإيطالي سواءً على الجانب التنفيذي من خلال تجديد ٣٠٠ كيلو متر سكة حديد بمعرفة شركة سالشيف علي خط القاهرة / أسوان، أو على الجانب الاستشاري من خلال إعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد بمعرفة شركة إيتالفير.

وكذا تنفيذ مشروع تطوير كهربة اشارات خط بني سويف / أسيوط بمعرفة شركة الستوم الايطالية، وتقديم الدراسات الاستشارية للانتقال لنظام التحكم الآلي الحديث ETCS-L1 بدلا من النظام الحالي ZUB System بمعرفة شركة إيتالفير.

وعرض المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة قائمة بمشروعات الهيئة التي يمكن للشركات الايطالية المشاركة فيها كازدواج خطوط (قليوب منوف طنطا، طنطا زفتي الزقازيق، المنصورة دمياط) وتطوير نظم الاشارات علي خط طنطا المنصورة دمياط والقاهرة الجيزة.

وأبدي السفير الايطالي عن استعداد الشركات الايطالية المتخصصة في المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات عند طرحها بمعرفة السكة الحديد.

ومن ثمَّ تطرق السفير الايطالي للحديث عن اهتمام الجانب الايطالي بأعمال اعادة تأهيل خط ابو طرطور قنا سفاجا الغردقة وآخر موقف بالنسبة لهذا المشروع من اضافة وصلة الغردقة / سفاجا بهذا الخط .

واستكمل الطرفان حديثهما بالتطرق لأوجه التعاون المستقبلي والدور الذي يمكن من خلاله أن تشارك الشركات الإيطالية بخبراتها الطويلة في رحلة التطوير الشاملة التي بدأتها هيئة السكة الحديد وتواصل العمل عليها تحت رعاية القيادة السياسية للدولة المصرية.

ومن جانبه، أعرب السفير عن خالص شكره لحفاوة الترحيب ودفء الاستقبال، مبديًا سعادته بزيارة واحدة من أعرق مؤسسات النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس الهيئة تهانيه القلبية للسيد السفير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق في عمله، مُهديًا سيادته درع السكة الحديد.