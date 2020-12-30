نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للإعاقة: تصحيح المفاهيم المجتمعية أداة هامة لمكافحة التنمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممارسات البعض على مواقع التواصل الإجتماعي والرامية إلى التنمر على الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وبمتابعة المجلس لهذه المواقع رصد ما تعرضت له الفنانة يسرا اللوزي كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع، وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة كريمتها والتنمر عليها؛ الأمر الذي حدا بالمجلس التنويه إلى ضرورة رفع وعي المواطنين من خلال كافة الوسائل الممكنة وفي مقدمتها الإعلام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على مدونة السلوك الخاصة بالمصطلحات التي اصدرها المجلس والمتعلقة بتصحيح المفاهيم.

وقدم المجلس التحية لجموع الأشخاص من ذوي الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع ؛ ويشيد المجلس برد الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها ؛ والذي حمل جانب كبير من الوعي بالقضية مع ضرورة التنبيه والتنويه إلى تصحيح المفاهيم.

