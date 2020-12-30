مدبولى يوجه بتحويل التعويضات لشاغلى الوحدات التى تعترض مسار تطوير الدائرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمُتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبالمشاركة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من محافظى القليوبية، والجيزة، والقاهرة، وحسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.





وفى مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء، أنه تتم بصورة دورية متابعة خطوات تنفيذ هذا المشروع، فى ضوء أهميته الكبيرة، ونحرص على تذليل أية عقبات وحل أى مشكلات تخص هذا المشروع.

وكلف رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 100 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء، لنقل المرافق التى تتعارض وسير تطوير الطريق الدائرى، ومبلغ 100 مليون أخرى لصالح وزارة الإسكان، لنقل المرافق المتعلقة بها من شبكات الصرف ومياه الشرب، فى إطار دفع العمل بالمشروع وتذليل المعوقات التى تواجهه.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تحويل قيمة التعويضات للمحافظين، من أجل صرفها لشاغلى الوحدات التى تعترض مسار التطوير، مع سرعة تنفيذ الإزالة لاستكمال أعمال التطوير.

من جانبه أوضح وزير النقل أن التحدى الرئيسى فى تنفيذ هذا المشروع، يكمن فى وجود عوائق متعددة، واستعرض الوزير موقف نقل المرافق وإزالة المنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، ونزع الملكية، موجهاً الشكر للوزارات والمحافظات التى تتولى حل المشكلات أولاً بأول والتنسيق بشأنها.

كما تناول وزير النقل على نحو تفصيلى، سير العمل بمختلف قطاعات تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وهى 5 قطاعات رئيسية، بإجمالى أطوال 97.5 كم، تبدأ من المريوطية إلى الأوتوستراد، مروراً بكوبرى المنيب، وكوبرى الأوتوستراد، ثم من الأوتوستراد إلى محور سعد الشاذلى، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعى، ثم إلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وصولاً إلى تقاطع طريق الواحات.

وعرض الوزير على نحو تفصيلى نسبة تنفيذ كل قطاع من القطاعات الخمسة لتطوير الطريق الدائرى، بما يشمل تنفيذ الطرق، والكبارى، وتوسعة الطرق عبر زيادة حاراتها، لإيجاد السيولة المرورية، وتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ومضاعفة حاراته، فضلاً عن موقف الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والأكشاك ومواقف السيارات العشوائية على جانبى الطريق، وخطوات تنظيم الأسواق العشوائية أسفل كبارى الطريق الدائرى لما تسببه من تكدس مرورى ومظهر غير حضارى.