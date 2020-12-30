المفتى يدين العملية الإرهابية التى استهدفت مطار عدن

وقال فضيلة المفتى فى بيان له: إن جماعات التطرف والإرهاب دائمًا ما تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى كل البلدان حتى تكون لقمة سائغة لها.
وأضاف أنه على الشعب اليمنى أن يتحد ويقف صفًّا واحدًا مع حكومته، من أجل مواجهة كل المحاولات التى تسعى إلى إثارة الاضطرابات فى البلاد.
وتوجه فضيلة المفتى بخالص العزاء والمواساة إلى اليمن الشقيق حكومة وشعبًا فى ضحايا العملية الإرهابية، داعيًا الله أن يحل الأمن والأمان على أوطاننا جميعًا.
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