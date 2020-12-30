محافظ جنوب سيناء يصدق على أول عقدى تقنين لمنزلين بطور سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز ومدينة طور سيناء أحمد عبدالعظيم - فى تصريح صحفى - إن عملية التقنين للمنازل الخاصة بالمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط ستستمر تباعاً، بعد موافقة الأجهزة المعنية وسداد المستحقات المعتمدة.

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