الصحة تنفى علاقتها بمنشور يحذر من الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذا المنشور لا يمت بصلة لوزارة الصحة المصرية، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو 105.

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