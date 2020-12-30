الصحة: المدخن لأكثر من 20 عاما عرضة للوفاة المبكرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ان الإحصائيات ثبتت أن المدخنين الذين بدأوا في تدخين السجائر خلال فترة المراهقة واستمروا في التدخين لـ ٢٠ عامًا يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تداول منشور غير صحيح يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر، كما يتداول رقم غير صحيح للدعم الطبي.
وأوضحت الوزارة، ان هذا المنشور لا يمت بصلة لوزارة الصحة المصرية، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو ١٠٥.
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