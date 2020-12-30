لتقديمها في عمل فنى على منصات دولية.. عمرو سعد يشتري حقوق رواية «أولاد حارتنا»

يستعد النجم عمرو سعد، لتقديم رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ، في عمل فني جديد سيتم عرضه على منصات عالمية، ليكون هذا العمل الأول من نوعه الذي تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامي تنقله منصات عالمية.

واشترى النجم عمرو سعد حقوق الرواية من أسرة الأديب الراحل، ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفني الكبير، الذي من المتوقع أن يلقى ردود فعل واسعة حال عرضه. ورواية "أولاد حارتنا" أصدرها الأديب الكبير عام 1962 وتم نشرها على حلقات، إلا أنها أثارت موجة واسعة من الجدل حينها لاتهامها بتناول "الذات الإلهية" وهو ما اعتبرته بعضا لأصوات حينها سببا لمنع تداولها في مصر. وظلت الرواية تحت المنع حتى بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام 1988م، إلى أن تم إعادة تداولها في عام 2006.

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