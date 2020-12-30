فوضى على الفضائيات.. نقيب الأطباء: ليست من أصول المهنة

قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أن هناك مشكلة كبيرة في ظهور الأطباء وغير الأطباء في وسائل الإعلام والحديث في أمور طبية ليسوا على دراية بها، وكذلك التسويق لمنتجات قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، والإعلان عن أرقام هواتفهم وعناوينهم وهي أشياء ليست من أصول المهنة وتخالف لائحة آداب المهنة.

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للدكتور حسين خيري والدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة والدكتور أسامة عبد الحى الأمين العام وذلك لمناقشة قضية عشوائية ظهو الأطباء في البرامج التلفزيونية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية التى تشكل خطرًا على صحة المواطنين .

وأضاف "خيري": "حضرنا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل وضع إطار لمعالجة تلك المشكلة لأن هناك الكثير من الشكاوى من الأطباء ضد ذلك الأمر، ونريد من المجلس مساعدتنا في القضاء على تلك المشكلات المسيئة للطب والأطباء".

في ذات السياق، أكد الدكتور أسامة عبدالحي أن النقابة لن تقوم بمجاملة أي طبيب لأن قضية ظهور غير المتخصصين إعلاميًا أصبحت مأساة تسئ لجموع الأطباء ، لذا يجب منع ظهو الأطباء إعلاميًا للحديث فى غير تخصصهم، مضيفا: "نحن لا نريد الرقابة على المحتوى ولكن للوصول إلى برامج تخرج بشكل سليم وصحيح لحماية المشاهدين ، ونريد العمل مع المجلس من أجل تقنين ذلك الأمر، وتابع: أن الخدمة الطبية ليست سلعة يعلن عنها بالترويج السلعى فلا يمكن تناول أي دواء أو إجراء أي تحليل إلا بعد استشارة طبيب".

وأكدت الدكتورة نجوى الشافعي أن ظهور الأطباء فى بعض القنوات لابد له من تقنين لأن هناك كوارث يتم بثها للمشاهدين سواء كوصفات علاجية دون مناظرة الحالة بشكل مباشر أو منتجات عشوائية يقال عنها طبية، فهو أمر شديد الخطورة على المرضى الذين يتناولون تلك العقاقير التى يتم الإعلان عنها دون أي إشراف طبي.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، أن ذلك الأمر ليس الغرض منه المنع أو التقييد ولكن يهدف في المقام الأول إلى تنقية المهنة من غير المتخصصين الذين يسيئون للأطباء ولحماية المرضى من الإعلانات غير الصحيحة التي تروج لمنتجات ليس لها فعالية لعلاج الأمراض.