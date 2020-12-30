انت الان تتابع تفاصيل خبر الخميس آخر مهلة لـ التصالح في مخالفات البناء و4 سيناريوهات محتملة ضد الرافضين للتصالح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لم يتبقى إلا يوم واحد على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، والتي حددتها الحكومة في وقت سابق كآخر موعد للتصالح وهو نهاية ديسمبر 2020، وذلك بعد تجديد المدة لأكثر من مرة، وبعد انتهاء المهلة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

4 سيناريوهات محتملة صد رافضي التصالح في مخالفات البناء

هذا وقد قامت الحكومة المصرية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة من تخفيضات في دفع مبالغ جدية التصالح، وكان آخرها إقرار الحد الأدنى للتصالح بجميع القرى والنجوع على مستوى الجمهورية وهو 50 جنيه للمتر، بعد أن كان يقترب سعر المتر من الـ200 جنيه.

وسوف تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء، والتي منحتها الحكومة للمواطنين، غداً الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وبالتالي سيكون هناك إجراءات ضد المخالفين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح ولم يقوموا بدفع مبالغ الجدية والتي قدرت بـ25% من قيمة المخالفة، وهناك 3 سيناريوهات محتملة للتعامل مع هؤلاء، وهذه السيناريوهات الثلاثة جاءت كالتالي.

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أولاً| ربما يتم التعامل مع مخالفات البناء من أول يناير بالإزالة.

ثانياً| حال تعذر الهدم سوف يتم فصل جميع المرافق عن المباني المخالفة.

ثالثاً| الحجز الإداري حال وجود عائق لتنفيذ البندين السابقين.

رابعاً| تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بالمباني المخالفة، أو غير ذلك من الوسائل المتاحة.