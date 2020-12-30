أعراض فيروس كورونا الجديدة تثير مخاوف المواطنين.."تعرف عليها"

أعراض كورونا الجديدة، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما عاد الخوف والقلق يساور الجميع بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد أبرز أعراض فيروس كورونا منذ ظهوره، وحتى اللحظة الراهنة.

أعراض فيروس كورونا



الحمى

والسعال الجاف

وفقدان حاستي الشم والتذوق

أما أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا فترجح أن تكون كالتالي:

صداع الرأس

الغثيان

الآم في العضم

إسهال

الطفح الجلدي

ألم عضلي

فقدان الشهية

كانت قد، سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

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أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.