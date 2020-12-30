هل يرحل مصطفى محمد عن الزمالك؟ سانت إيتان يكشف الحقيقة

صرح مسئول داخل نادي سانت إيتان أحد أندية الرجة الأولى الفرنسي" أن النادي ليس له علاقه بإنقطاع اللاعب مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك عن تدريبات الفريق الأبيض" في ظل تواجد رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وتابع المصدر" بالفعل نريد التعاقد مع مصطفي محمد في ظل إحتياجنا لمهاجم هداف، لكننا لم نحرض اللاعب علي التمرد"

وأضاف المصدر" المدير الفني للفريق معجب باللاعب، ويتابعه منذ فترة كبيرة ، وبالفعل تقدمنا بعرض للزمالك، وننتظر الرد من جانب الزمالك"

اقرأ أيضًا.. أوباما يفضح فشل اللجنة الفنية بالزمالك "صورة"

وأردف" أعتقد ان العرض الذي تقدمنا به مناسب من الناحية المادية لكن لم نحصل حتى الأن علي الموافقة الرسمية".

يذكر أن مصطفي محمد غاب في الفترة الماضيه عن تدريبات الفريق، بالإضافه لغيابه عن مباراة سموحة السابقه في الدوري المصري، قبل أن يعود المهاجم الشاب للتدريبات من جديد.

وفد من "سانت أتيان" الفرنسي بالزمالك لمناقشة عرض صفقة مصطفى محمد

يجتمع الزمالك اليوم، مع وفد من نادى سانت أتيان الفرنسى، بمقر النادى بميت عقبة، لمناقشة عرض شراء المهاجم الشاب مصطفى محمد، لاسيما وإن الفريق الفرنسى متمسكًا بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فضلاً عن رغبة اللاعب الملحة فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى من بوابة سانت أتيان الفرنسى.

وعلم "دوت الخليج" ان اللجنة التنفيذية والفنية ستجتمع مع وفد النادى الفرنسى، لمناقشة العرض المقدم لشراء مصطفى محمد، لافتًا إلى إنه من المنتظر أن يعرض وفد سانت أتيان زيادة المقابل المادى للصفقة بشكل رسمى، بعدما تم إخطار مسئولو الزمالك بشكل شفوى بزيادة قيمة العرض لـ 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة المشاركة والأهداف، وهو العرض الذى لم يصل إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى حتى الأن.

جدير بالذكر ان نادي رايو فاييكانو أحد أندية القسم الثانى للدوري الإسباني، دخل دائرة الأندية المهتمه بالتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفارس الأبيض.