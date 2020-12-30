فيديو.. مصطفى بدران لـ دوت الخليج: التوليفة السياسية للبرلمان المقبل متنوعة.. وسأسعى للانضمام للجنة الصناعة

قال النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، إن التوليفة السياسية المتنوعة التى يضمها البرلمان المقبل، من شأنها إثراء للحياة السياسية.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، سأسعى فى البرلمان المقبل إلى المطالبة بضرورة دعم وتنمية الصعيد، والأهتمام بملف الصناعة والاستثنار على قائمة أولوياتى، وأحاول الانضمام إلى لجنة الصناعة.

واستقبل مجلس النواب، أمس، أعضاء البرلمان المنتخبون على المقاعد الفردية، على مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.