ياسر الهضيبي يهنئ الرئيس السيسي والبابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد



هنأ الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وجموع الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وأعياد رأس السنة الميلادية.

وأكد الهضيبي في بيان له أن مشاركة الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه جميع المناسبات خاصة المناسبات الدينية وتبادل التهاني والمعايدات الاجتماعية بين المسلمين والمسيحين أكبر رد ورسالة للعالم أجمع أن مصر ستظل آمنة بوحدتها والتحام أبنائها دون التأثر بأية محاولات لبث الفتنة والشر لشق وحدة الصف الممتدة عبر التاريخ وكان أول معبر عنها ثورة 1919 التي كشفت عن قواعد الوحدة الوطنية والمواطنة في مصر.

ودعا نائب رئيس حزب الوفد جموع الشعب المصري إلى الحفاظ على تلك الوحدة الوطنية بالتكاتف في مواجهة المحن والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية والعالم كله بسبب اجتياح وباء فيروس كورونا القاتل، وذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، فضلًا عن استكمال رحلة ردع كل ما يُحاك ضد الوطن من مخاطر وتهديدات على يد المتربصين وجماعات الشر ودعم القيادة السياسية الحكيمة ومؤسسات الدولة في مسيرة البناء والتنمية ومشروع الدولة الحديثة.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وأزاح الغمة عن الأمة

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