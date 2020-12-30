منار يهنئ العاملين بمطار القاهرة للحصول على شهادة تجديد الترخيص الدولى 

جدة - نرمين السيد - هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جميع العاملين بمطار القاهرة الدولى، لاجتيازهم التفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من تطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية، التى اعتمدتها سلطة الطيران، للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع فى جميع مطارات العالم.





وأعرب الطيار محمد منار، عن سعادته بحصول مطار القاهرة الدولى، على تجديد شهادة الترخيص الدولية لمدة ثلاث أعوام، كما أشاد بالتطور والتحديث الكبير الذى شهده المطار، خلال الفترة الأخيرة، مما جعله فى مقدمة المطارات الدولية بالمنطقة، والذى جاء بجهد جميع العاملين داخل شركة ميناء القاهرة الجوى، وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة داخل صالات المطار، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية فى العالم. يذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزام المطارات بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية، والتى تتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدنى.

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