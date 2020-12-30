الرعاية الصحية تطلق المؤتمر الافتراضى الثانى رحلة ارتفاع ضغط الدم

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذا المؤتمر يعد رحلة علمية قيمة فى كل ما يخص مرض الضغط، بداية من التعرف على المرض وكيفية تشخيصه بطريقة سليمة، إلى جانب أهمية المتابعة وتقديم الرعاية الصحية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، والتدريب على أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة والمستخدمة فى علاج هذا المرض والوقاية من مضاعفاته.

وأضاف التلوانى، إلى أن المؤتمر الإفتراضى العلمى الثانى للهيئة، يتم بمشاركة لفيف من الأطباء المميزين بمختلف الجامعات المصرية، وهم محمد صبحى أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية لأمراض القلب والشرايين CVREP، على عمر ممثلًا عن شركة الدواء العالمية، بهاء زيادة جامعة القاهرة، طارق راشد جامعة عين شمس، محمد صدقه جامعة الأسكندرية، كما يتم المؤتمر من خلال جلستين على مدار يومين متفرقين عبر تطبيق الـ ZOOM أونلاين.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن مرض ارتفاع ضغط الدم من أكبر التحديات التى يواجهها أى نظام صحى فى العالم، وأنه وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية يعتبر ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعًا فى العالم، ولذا تم إطلاق المؤتمر الإفتراضى الثانى (رحلة ارتفاع ضغط الدم Journey of Hypertension)، وخاصة فى الوقت الحالى تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا، حيث يعتبر مرضى ضغط الدم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ولفت السبكى، أنه لما لاكتشاف عوامل مرض ارتفاع ضغط الدم مبكرًا أهمية فى الوقاية من الإصابة بالمرض، كما أن سرعة العلاج والتعايش السليم مع المرض من أهم سبل الوقاية من الوفيات المبكرة الناتجة عنه، ومن هذا المنطلق تُقدم الخدمات الطبية والعلاجية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مجانًا، إلى جانب اتخاذ جميع السبل لمتابعة حالتهم الصحية ورعايتهم وذلك بداية من إجراء الفحص الطبى الشامل لكل المنتفعين حيث تم فحص ما يقرب من 370 ألف منتفع منذ شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن.

وتابع: فضلًا عن اتباع أحدث بروتوكولات العلاج العالمية، وفحوصات الكشف المبكر لمضاعفات الأمراض المزمنة التى يتم إجراؤها للمرضى المنتفعين بالمنظومة الجديدة بشكل دورى وخصوصًا خلال جائحة كورونا والتى شكلت خطرًا حقيقيًا على مرضى الأمراض المزمنة، حيث اتخذت الهيئة العامة للرعاية الصحية كل الطرق لحمايتهم ومنها القيام بتوصيل الأدوية لما يقرب من 30 ألف مريض مزمن مجانًا محل سكنهم لتقليل تعرضهم لمصادر العدوى.

وأكد السبكى، أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية يأتى فى إطار مبادرات الهيئة وخططها الإستراتيجية فى العمل على رفع كفاءة الأطباء وتمكينهم من الإطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات والبحث العلمى فى مجالات التشخيص والعلاج بما ينعكس إيجابًا على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد والنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك إتاحة الخدمات الطبية بشكل يحقق رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وحصولهم على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر.

وأكد السبكى، نجاح المؤتمر الإفتراضى العلمى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، (رحلة قصور القلب "فشل القلب" Journey of Heart Failure)، والذى تم إطلاقه خلال الأشهر القليلة الماضية بهدف رفع الوعى حول مرض قصور عضلة القلب بدءًا من طبيعة المرض وكيفية التشخيص ووصولًا إلى كيفية متابعة المريض بشكل سليم، وذلك بحضور أكثر من 1000 طبيب وصيدلى وممرض من مختلف دول العالم منها "مصر، كندا، ألمانيا، فرنسا، أمريكا، ليبيا، الكويت، اليمن، الأردن، ماليزيا، لبنان، عمان، فلسطين"، وبمشاركة لفيف من الأطباء المميزين الدوليين والمحليين فى مجال أمراض القلب.