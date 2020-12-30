محافظ الجيزة يوجه بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، غلق وتشميع 15 مركزًا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز، خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها، واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة ومراكز أوسيم والحوامدية وأبو النمرس، فى إطار الإجراءات الرادعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها، لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

ولفت راشد إلى أن المراكز التى تم غلقها، شملت 4 سناتر بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم، و3 مراكز للدروس الخصوصية بحى بولاق الدكرور، و3 مراكز للدروس الخصوصية بقرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس، ومركزين بحى الهرم، وسنتر بشارع أشرف السباعى بأرض اللواء بنطاق حى العجوزة، وسنتر بشارع عباس العقاد بحى جنوب، وسنتر بشارع سعد زغلول بالحوامدية.

وناشد راشد الأهالى وأولياء الأمور بالمحافظة، ضرورة الإرشاد فورًا عن أى مكان، أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

ولفت إلى أن مديرية التربية والتعليم، أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية، من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور، يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.