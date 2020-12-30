صور.. ميادين القاهرة تتزين لاستقبال العام الجديد 

جدة - نرمين السيد - نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الصور التى تظهر تزيين عدد كبير من الميادين بمحافظة القاهرة، بدمية بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، احتفالا بقدوم العام الميلادى الجديد.





وأظهرت الصور التى نشرها يونس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" ميدانى طلعت حرب والخلفاوى، وقد وضع بهما شجرة عيد الميلاد ودمية بابا نويل، وسط حالة من الفرحة لدى المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

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