جدة - نرمين السيد - يسعى مكتب التنمية الايبارشى (EDO) بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، إلى المشاركة فى نهضة العملية التعليمية بمراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، من خلال المساهمة فى مبادرة "تطوير العملية التعليمية" فى إطار تنفيذ مشروع "حقى أتعلم" بـ5 مدارس بإدارة صدفا التعليمية هى: "مدارس المجمعة بأولاد إلياس، كوم اسفحت الابتدائية، الدوير بنين، الدوير الجديدة، مدرسة مصطفى سليمان بالدوير" .





جاء ذلك انطلاقاً من دور المكتب المجتمعى الفاعل بمحافظة أسيوط، حيث قام مؤخرا بعملية تجهيز وفرش أرضيات الملاعب بتلك المدارس، بغرض تحفيز الطلاب على ممارسة الرياضة والأنشطة الفنية والثقافية. كما قام المكتب خلال أنشطة المشروع، بتسليم 4 آلات تصوير "كيو سيرا" لمدارس صدفا الابتدائية المشتركة، كوم اسفحت الابتدائية، المجمعة بأولاد إلياس ومدرسة مصطفى سليمان بالدوير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتب التنمية الكاثوليكى بأسيوط يشارك فى مبادرة تطوير العملية التعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.