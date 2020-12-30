بـ10 ملايين دولار.. توقيع أول عقد بيع لأراضى السفارات بالعاصمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقع كل من اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والسفير محمد منير الإسلام سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة، عقد بيع قطعة أرض على مساحة أربعة أفدنة ونصف الفدان بقيمة إجمالية تجاوزت 10 ملايين دولار.





جاء ذلك بغرض بناء مقرات إدارية وسكنية للسفارة بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما يعد أول عقد بيع لقطع الأراضى المخصصة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد ورد ما يزيد عن 60 طلبا رسميا للحصول على قطع أراضى تمهيدا لانتقال السفارات والبعثات الدبلوماسية من مقراتها الحاليهة إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، تزامنا مع قرب اكتمال العديد من المشاريع بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية من أهمها الحى الحكومى بما فيه المقر الجديد لوزارة الخارجية وكذا مبنى البرلمان ومبنى مجلس الشيوخ ومنطقة الحكم وباقى المشاريع.

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