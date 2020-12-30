البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية خلال شهر يناير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتى ألقاها قبل قليل بدون حضور شعبى تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكنيسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية بجانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة.

كما أعلنت الكنيسة تعليق الاحتفالات عيد الميلاد، واقتصار قداس رأس السنة الميلادية، وعيدى الميلاد والغطاس، على الآباء الكهنة فقط دون حضور شعبى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.