مصر تشارك في مراسم تنصيب رئيس بوركينا فاسو

شاركت مصر، ممثلةً في السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي سفير جمهورية مصر العربية المُعين في واجادوجو بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم احتفالات تنصيب وأداء اليمين الدستوري للرئيس "روك مارك كريستيان كابوريه" رئيساً لبوركينا فاسو لولاية ثانية لمدة 5 سنوات والتي أقيمت يوم الإثنين الماضى.

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن ذلك يأتي في ضوء العلاقات التاريخية المُتميزة التي تربط البلدين الأفريقيين الشقيقين وأواصر الأخوة والصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس "كابوريه" رئيس بوركينا فاسو.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد بعث في 12 ديسمبر الجارى ببرقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابورى رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.