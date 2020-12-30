نبيلة مكرم: الوزارة مستعدة لأى مناشدات فى الموجة الثانية من هذا الفيروس

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية أبلت بلاء حسن فى أزمة العالقين الأولى، موضحة أن الوزارة مستعدة لأى مناشدات فى الموجة الثانية من هذا الفيروس، وبدأنا استقبال مناشدات العمالة المصرية التى تعمل فى الكويت.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حوارها من قناة إكسترا نيوز: نحترم سيادة الدول وقراراتها فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، موضحة أن ما يزيد عن 80 ألف مواطن عادوا إلى مصر في الموجة الأولى من كورونا.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: لجأنا إلى منظمات المجتمع المدنى لحل مشكلة العالقين الثانية، مستطردة: جاهزون لتلقى أى استغاثة ترد على غرفة عمليات وزارة الهجرة ونتعامل مع كل المستجدات ونرشد المواطن ونقدم له النصيحة.

وقالت وزيرة الهجرة، إن كيفية التعامل مع أزمة العالقين الأولى نجاح للدولة المصرية، متابعة: أطلقنا ما يزيد عن 20 برنامجا للشباب بالخارج من أعمال 18 لـ30 عاما، لافتة إلى أنه من ضمن الحروب التي تواجهها الدولة المصرية حرب طمس الهوية.