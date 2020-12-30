تشمل مسحة كورونا.. خدمات طبية جديدة لأعضاء نقابة الإعلاميين

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن تعاقد النقابة مع معامل للتحاليل والأشعة على أن يكون سعر المسحة بخصم يصل إلى 50% شاملة زيارة المنزل، وكذلك خصم يصل إلى 60% على جميع التحاليل.

وكذلك التعاقد مع عيادات تخصصية وشمل التعاقد خصم 25%علي الخدمات و خصم 50% على الكشوفات.

وكشف نقيب الإعلاميين عن تعاقد النقابة مع مركز" لجراحات العيون والليزك. بنسبة خصم 50% على الكشوفات و 25% على العمليات.

وأوضح طارق سعدة، أن التعاقدات الطبية لم تتوقف لتقديم الخدمة الطبية بل تشمل النواحي التكميلية والتجميلية للأسنان والعيون وبتخفيضات تصل إلى 75%.

وتابع: التعامل مع هذه المؤسسات الطبية والعلاجية يتم كما هو معهود على النقابة دائما بطريقة ميسرة بعيدة عن البيروقراطية على أن يتوجه العضو مباشرة إلى هذه الأماكن ببطاقة العضوية فقط دون خطاب تحويل من الطبيب أو أى إجراءات تعاقدية أخرى، لافتا إلى أن التعاقد يشمل العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين.

وكذا يشمل الموظفين والاداريين العاملين بالنقابة وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة، وبدون أى رسوم للاشتراك الطبى.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن النقابة مازالت مستمرة فى ابرام تعاقدات جديدة لأعضاء النقابة حتى تكتمل منظومة التامين الصحى الشامل والخدمى للأعضاء، مطالبا أعضاء النقابة التواصل بشكل مباشر مع النقابة حال وجود أى معوقات أثناء تعاملاتهم مع الجهات الطبية المتعاقدة مع النقابة.