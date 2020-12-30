رئيس جامعة الأزهر لـ "دوت الخليج": امتحانات نصف العام في موعدها.. ولم نتخذ قرارا بالتأجيل للمتخوفين من "كورونا"

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات نصف العام، ستعقد في موعدها في الأسبوع الثاني من يناير المقبل، بجميع كليات القاهرة والأقاليم.





إجراءات احترازية مشددة فى امتحانات نصف العام

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوى، في تصريحات لـ دوت الخليج، إن امتحانات نصف العام ستعقد وسط إجراءات احترازية، مشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتم التنبيه على الكليات بضرورة تطبيق نفس الإجراءات التي تم اتباعها في امتحانات الفرق النهائية في يوليو الماضي.

وأشار محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص تأجيل امتحانات نصف العام للطلاب المتخوفين من الإصابة بكورونا، مثلما تم في امتحانات نهاية العام للفرق النهائية، السنة الدراسية الماضية.

ولفت رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوى، إلى أنه تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعميم ارتداء الكمامات على جميع العاملين داخل الجامعة والكليات، والتنبيه على أفراد الأمن بمتابعة ذلك.

موعد انتهاء امتحانات نصف العام والخريطة الزمنية

وحصل دوت الخليج على الخريطة الزمنية، لانتهاء العام الدراسي وإجازة نصف العام وامتحانات الترم الأول والثاني بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

موعد اجازة نصف العام 2021

ونصت الخريطة التي حصل دوت الخليج على نسخة منها، على انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس ال21 من يناير المقبل.

وتضمنت الخريطة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر في ال23 من يناير المقبل، وتنتهي في الرابع من فبراير 2021.

وتبدأ إجازة نصف العام بجامعة الأزهر، يوم السبت السادس من فبراير 2021, وتنتهي الخميس ال18 من الشهر نفسه، ولمدة 12 يوما فقط.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير، وينتهي الخميس العاشر من يونيو ٢٠٢٠.

وبدأ العام الدراسي بجامعة الأزهر، في الـ17 من أكتوبر الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بكليات القاهرة والأقاليم.