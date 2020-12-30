مروان محسن في الصدارة.. نستعرض هدافى الأهلي لموسم 2020

نستعرض هدافي الأهلي للموسم 2020، وجاءت القائمة بمفاجاة وجود مروان محسن في الصدارة يليه الجناح كهربا، تأتي أهمية هذا الموضوع مع قدوم عام 2021 ، حيث يبدأ عشاق الكرة سواء علي الصعيد المحلي أو الأجنبي متابعة احصائيات العام الماضي، ومن هذا المنطلق يقدم دوت الخليج تغطية خاصة لتلك الاحصائيات.

أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا للأهداف لعام 2020

1- يأتي علي رأس قائمة هدافي الأهلي اللاعب مروان محسن برصيد 9 أهداف بواقع 7 أهداف في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، وهدفيين في دوري ابطال إفريقيا أمام بلاتنيوم ستارز هدف بدوري المجموعات،وهدف أخر في مباراة نصف النهائي أمام الوداد المغربي في البطولة التى أحرز لقبه الأهلي بعد الفوز على الزمالك في النهائي.

2- يحل بالمركز الثاني محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الأهلي، بنفس رصيد زميله مروان محسن بواقع 9 أهداف مقسمين ل8 أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز، 5 أهداف بالموسم الماضي موسم 2019-2020، و3 أهداف بالموسم الجديد 2020-2021، هذا بالإضافة لهدف نهائي الكأس امام طلائع الجيش.

3- يأتي في المركز الثالث لهدافي الأهلي النيجيري جونيور أجاي برصيد 8 أهداف بواقع 5 أهداف في الدوري المصري الموسم الماضي،وهدف في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لهدفيين بكأس مصر أمام الترسانة.

4- يتساوى عمرو السولية لاعب وسط الفريق مع أجاى برصيد 8 أهداف مقسمين بواقع 6 أهداف لدوري المصري الموسم الماضي، وهدف بالموسم الجديد، هذا بالإضافة لهدف النهائي الإفريقي أمام الزمالك.

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5- يتساوى مع الثنائي السابق علي معلول اللاعب التونسي بنفس الرصيد من الأهداف بواقع 8 أهداف أيضا، منهم 4 أهداف بالدوري الموسم الماضي، وهدف بالموسم الجديد، ولعبت أهداف معلول الثلاثة في دوري الأبطال دور كبير في تحقيق المارد الأحمر للبطولة.

فيما يأتي خلف هؤلاء اللاعبين باقي المسجلين للأهلي لعام 2020 كالتالي:

محمد مجدي أفشة برصيد 7 أهداف

وليد سليمان 6 أهداف

أليو بادجي برصيد 4 أهداف

حسين الشحات يتساوى مع بادجي ب 4 أهداف

حمدي فتحي 3 أهداف

محمد شريف 3 أهداف

أحمد الشيخ هدفيين

جيرالدو هدفيين

ياسر إبراهيم هدفيين

أليو ديانج هدفيين

محمد هاني هدف وحيد

أكرم توفيق هدف وحيد

في المرتبه الأخيرة هدف ذاتي للفريق الأحمر.