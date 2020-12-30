صور.. معهد الدراسات الدبلوماسية يستضيف رشا راغب للتعريف بأكاديمية التدريب

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، بالسكرتيرين الأوائل المُرشحين لوظيفة مستشار لعام 2021، كان فى استقبالها الوزير المفوض شريف إسماعيل نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.





وهدف اللقاء إلى التعريف بالأكاديمية ودورها، وذلك كجزء من الدورة التدريبية التى ينظمها المعهد للسكرتيرين فى الفترة من 20 إلى 31 ديسمبر بمقره وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، وفى ضوء أهمية تعزيز علاقات التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الوطنية للتدريب، فى مجال التدريب الدبلوماسى وتبادل الخبرات.

افتتحت راغب حديثها مع السكرتيرين، بالتعريف بالأكاديمية الوطنية التى أُنشئت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا رقم 434 لسنة 2017، ثم تطرقت إلى رؤية الأكاديمية ومجلس أمناءها، إلى جانب أنواع البرامج المُقدمة بالأكاديمية، تلى ذلك عرض مقطع فيديو تسجيلى عن إنجازات الأكاديمية خلال الفترة الماضية.

وأشارت راغب إلى إطلاق الأكاديمية منصتها الرقمية فى بداية جائحة كورونا من أجل استمرار البرامج عبر التدريب عن بُعد، بالإضافة إلى عقد الأكاديمية لعدة شراكات وبروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة، كما شرحت أيضًا فكرة وفلسفة اللوجو الحالى للأكاديمية.

وسلطت المدير التنفيذى للأكاديمية الضوء على برامج الأكاديمية، ومنها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالإضافة إلى برنامج القيادة والتواصل الفعال للدعاة وبرنامج الهيئة القومية للأنفاق، وبرنامج التواصل الفعال للمتحدثين الإعلاميين الرسميين، والبرنامج التدريبى لنواب المحافظين، فضلًا عن برنامج ديوانى كفء والمبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف".

وكشفت راغب عن الأنشطة الأخرى التى تقوم بها الأكاديمية، مثل اختبارات المتقدمين للعمل للجهات مختلفة، إلى جانب تقديمها الاستشارات، بالإضافة إلى أحدث خدماتها، ومنها إعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، مشيرةً إلى أنها أول سابقة تحدث أن تقوم جهة حكومية بتقديم استشارة متكاملة لجهة مصرية حكومية أخرى.

وفى نهاية اللقاء تناولت راغب مايحدث من تطورات وتغيرات فى مبانى الأكاديمية الثمانية، لتواكب التطورات التكنولوجية وأحدث الأكواد العالمية للمبانى التعليمية الخلاقة وبما يخدم البيئة التدريبية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017 لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.