البابا تواضروس يهنئ المصريين بالعام الجديد والأعياد

جدة - نرمين السيد - وقال البابا: "أهنئكم ببداية العام الجديد 2021، ونصلى أن يعطينا الله عامًا هادئًا ومفرحًا وسعيدًا على الكل ويرفع الجائحة الموجودة فى العالم كله ويعطى عودة لحياتنا الطبيعية الهادئة".
وتابع: "الله يدبر حياتنا كلنا ويعطينا عامًا هادئًا ويحفظ بلادنا وكنيستنا وأهنئكم بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس وعيد الختان وعرس قانا الجليل وبنعمة المسيح نتوقف خلال شهر يناير وكل سنة وأنتم طيبين".
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