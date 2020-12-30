لا تكن جاهلا.. نص عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الأن وإلى الأبد آمين.

أقرأ معكم اليوم فصل من الأصحاح الخامس لرسالة معلمنا مار بولس الرسول لأهل أفسس: "فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هى مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغانى روحية مترنمين ومرتلين فى قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء فى اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض فى خوف الله" (رسالة بولس الرسول لأهل أفسس 5: 15- 21).

نحن اليوم فى الحلقة السادسة من تأملاتنا فى سفر يشوع بن سيراخ والتى أخذنها عبر فترة صوم الميلاد، فى الحلقة الأخيرة من حكمة يشوع بن سيراخ أريد أن أتكلم عن "لا تكن جاهلًا" القديس يشوع بن سيراخ يعلمنا ما هو الجهل؟ والجهل له معانى كثيرة وليس جهل التعليم فقط، ونحن تكلمنا عن (لا تكن قاسيًا، ولا تكن ثرثارًا، ولا تكن مغرورًا، ولا تكن صغير النفس، ولا تكشف أسرارك) وهذا الأسبوع "لا تكن جاهلًا".

ما هو الجهل؟

النوع الأول الجهل بالوقت: وهو النوع الشائع ويقع فيه ناس كثيرة دون النظر عن ثقافتهم، فى مثل العذارى الحكيمات والجاهلات الفرق بينهم إن الجاهلات لم يستغلوا الوقت فى الاستعداد، فالجاهل هنا هو الإنسان الذى يضيع الوقت "تسويف العمر باطلًا" والقديس بولس يقول "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ" الحكيم هو الذى يجعل وقته بقيمة الفداء، وفى مثل الوزنات من أخذ الوزنة كان كسلان ولم يستثمر الوزنة فطرح فى النار الخارجية وكان من الجهلاء وكان مصيره مؤلم، لا تكن جاهلًا ولا ترفض المعرفة.

1-لا تكن جاهلًا بالمرجعية: فيجب أن يكون لك مرجع، جمال الحياة الرهبانية أن التلميذ يسأل معلمه، ومن الأمور الجيدة فى كنيستنا أن يكون للإنسان أب اعتراف أو مرشد روحى لاَ تَسْتَخِفَّ بِكَلاَمِ الْحُكَمَاءِ، بَلْ كُنْ لَهِجًا بِأَمْثَالِهِمْ، لاَ تُهْمِلْ كَلاَمَ الشُّيُوخِ، فَإِنَّهُمْ تَعَلَّمُوا مِنْ آبَائِهِمْ "معرفة الشيوخ الذين عاشوا فى مدرسة الحياة لها قيمتها، ورحبعام عندما ترك مشورة الشيوخ وسمع للشباب لم يفلح وقسمت المملكة، أجعل دائمًا لك مرجعية "اَ تعْمَلْ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ؛ فَلاَ تَنْدَمَ عَلَى عَمَلِكَ" ومن الأشياء الجيدة أن يتخذ الزوجان اشبين ويكون حارس لهذا الزواج ويكون مرجع لهذا الزواج وهو تقليد جيد "الْخَلاَصُ بِكَثْرَةِ الْمُشِيرِينَ.".

2-لا تكن جاهلًا اجتماعيًا: "فَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ النَّاسِ" لاَ تُخَاصِمِ الْمُقْتَدِرَ، لِئَلاَّ تَقَعَ فِى يَدَيْهِ، لاَ تُنَازِعِ الْغَنِى، لِئَلاَّ يَجْعَلَ عَلَيْكَ ثِقَلًا" كن حكيم قبل أن تأخذ أى قرار، "لاَ تَنْتَصِبْ فِى وَجْهِ الشَّاتِمِ، لِئَلاَّ يَتَرَصَّدَ لِفَمِكَ فِى الْكَمِينِ" القديس بولس يقول "نُشْتَمُ فَنُبَارِكُ" ومع انتشار السوشيال ميديا قد يأخذ الكلام بمعنى خطأ والناس تتداوله وصار العالم يعيش فى بحر من الأكاذيب (عصر الكذب)، "لاَ تُقْرِضْ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ، فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ شَيْئًا، فَاحْسَبْ أَنَّكَ قَدْ أَضَعْتَهُ" "لاَ تَثِقْ بِعَدُوِّكَ أَبَدًا، فَإِنَّ خُبْثَهُ كَصَدَإِ النُّحَاسِ" من فضلك على المستوى الأجتماعى كن حكيمًا لا تكن جاهلًا وميز بين الصديق والعدو.

3-لا تكن جاهلًا روحيًا: " لاَ تُوقِدْ جَمْرَ الْخَاطِئِ، لِئَلاَّ تَحْتَرِقَ بِنَارِ لَهِيبِهِ" كن عاقلًا وحكيم ، "لاَ تُجَادِلْ فِى أَمْرٍ لاَ يَعْنِيكَ، وَلاَ تَجْلِسْ لِلْقَضَاءِ مَعَ الْخَطَأَةِ" كن واعى لأن معاشرة الاردياء تفسد اخلاقك" أَيَأْخُذُ إِنْسَانٌ نَارًا فِى حِضْنِهِ وَلاَ تَحْتَرِقُ ثِيَابُهُ؟ أَوَ يَمْشِى إِنْسَانٌ عَلَى الْجَمْرِ وَلاَ تَكْتَوِى رِجْلاَهُ؟" أحيانًا عندما تجلس فى مجتمع روحياتك تبرد وعندما تسمع مناقشة عقيمة روحياتك تبرد، انتبه روحياتك ثمينة.

4-لا تكن جاهلًا بوقت الفرح: لا تضيع وقت الفرح لا تكون سبب للنكد" لاَ تَخْسَرْ يَوْمًا صَالِحًا" لا تكون مثل الابن الكبير فى مثل الابن الضال واضاع وقت الفرح ولم يريد أن يشارك فى فرح الأسرة بعودة أخيه، "لاَ تَغُمَّ نَفْسَكَ، وَلاَ تُضَيِّقْ صَدْرَكَ بِأَفْكَارِكَ" "لاَ تُسَلِّمْ قَلْبَكَ إِلَى الْحُزْنِ" وفى النهاية يقول لما "لاَ تَكُنْ جَاهِلًا فِى كَبِيرَةٍ وَلاَ فِى صَغِيرَةٍ"، ضعها أمامك باستمرار ولا تكن جاهلًا وتعلم أن تعيش فى حكمة وفى صلاح وتفهم الحياة.

وهذه خلاصة للست محاضرات (الست وصايا) من سفر يشوع بن سيراخ، لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين.