الصحة العالمية: لم يتم الإبلاغ عن ظهور أى سلالات جديدة من "كورونا" فى مصر

وأكد المكتب اليوم، الأربعاء، في إجابة على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أن ليست كل الحالات الإيجابية لديها أعراض.

وأضاف أنه يجب الحرص المستمر على نظافة الأيدي والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي السليم والحفاظ على الصحة النفسية.