- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان عاجل من النيابة العامة المصرية حول مقتل ريجيني والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً جديداً منذ قليل حول مقتل ريجيني الطالب الإيطالي المعروف، ووفق البيان الصادر اليوم، فقد أكدت النيابة على استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط بالأمن الوطني وفرد شرطة واتهامهم في قتل ريجيني، وأشارت إلى أنه في وقت لاحق سوف يتم الإعلان في بيان مستقل عن العصابة التي تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه وتم العثور في منزل أحدهم على متعلقات ريجيني، وقاموا بتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن مما أدى إلى مقتلهم.
بيان جديد من النيابة العامة المصرية حول مقتل ريجيني
وأشار النيابة المصرية أن ما قامت نيابة روما بالإستناد عليه في اتهام ضباط الأمن الوطني بارتكاب واقعة قتل ريجيني لا ترقى إلى أن تكون أدلة، وذلك وفق القواعد الجنائية المعمول بها دولياً.
وأضافت النيابة العامة المصرية في بيانها حول مقتل ريجيني، أن تحركات ريجيني الغير مألوفة والبلاغات التي قدمت ضده لم تكن خافية على أحد من عوام الشعب المصري، الأمر الذي أدى إلى قيام مجهول بارتكاب جريمة وخطف ريجيني وعذبه وقتله لإلصاق التهمة بقوات الأمن.
اقرأ أيضًا:
كما أشار بيان النيابة إلى وجود أطراف معادية لكل من مصر وإيطاليا لإحداث الوقيعة بينهما، مؤكدةً أنه لم يتم حتى الآن التوصل لمرتكب الواقعة والذي ما زال مجهولاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من النيابة العامة المصرية حول مقتل ريجيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.