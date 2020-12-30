انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان عاجل من النيابة العامة المصرية حول مقتل ريجيني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً جديداً منذ قليل حول مقتل ريجيني الطالب الإيطالي المعروف، ووفق البيان الصادر اليوم، فقد أكدت النيابة على استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط بالأمن الوطني وفرد شرطة واتهامهم في قتل ريجيني، وأشارت إلى أنه في وقت لاحق سوف يتم الإعلان في بيان مستقل عن العصابة التي تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه وتم العثور في منزل أحدهم على متعلقات ريجيني، وقاموا بتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن مما أدى إلى مقتلهم.

بيان جديد من النيابة العامة المصرية حول مقتل ريجيني

وأشار النيابة المصرية أن ما قامت نيابة روما بالإستناد عليه في اتهام ضباط الأمن الوطني بارتكاب واقعة قتل ريجيني لا ترقى إلى أن تكون أدلة، وذلك وفق القواعد الجنائية المعمول بها دولياً.

وأضافت النيابة العامة المصرية في بيانها حول مقتل ريجيني، أن تحركات ريجيني الغير مألوفة والبلاغات التي قدمت ضده لم تكن خافية على أحد من عوام الشعب المصري، الأمر الذي أدى إلى قيام مجهول بارتكاب جريمة وخطف ريجيني وعذبه وقتله لإلصاق التهمة بقوات الأمن.

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كما أشار بيان النيابة إلى وجود أطراف معادية لكل من مصر وإيطاليا لإحداث الوقيعة بينهما، مؤكدةً أنه لم يتم حتى الآن التوصل لمرتكب الواقعة والذي ما زال مجهولاً.