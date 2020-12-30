يسرا اللوزى وسوسن بدر.. تعرف على أول تعليق من الأزهر على تعرض فنانات للتنمر

علق مركز الأزهر للفتوى، على واقعة تعرض الفنانة يسرا اللوزى، وسوسن بدر، للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ابنة يسرا اللوزى تتعرض للتنمر

تعرضت ابنة الفنانة يسرا اللوزى للتنمر من قبل أحد الأشخاص، الأمر الذى علق عليه مركز الأزهر للفتوى، حيث أكد أن الإسلام دعا إلى تحسين الأخلاق وتطييب الكلام للناس؛ فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ»، وقال ﷺ: «والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ».

بعد تعرض ابنة يسرا اللوزى.. رد حاسم من الأزهر

بعد التعليق المسيئ على ابنة الفنانة يسرا اللوزي، الذى تعرضت للتنمر من أحد متابعيها على موقع تبادل الصور "إنستاجرام"، بعدما كشفت أن ابنتها صماء.

وأوضح مركز الفتوى بالأزهر في بيان له، الأربعاء، ردا على تعرض بعض الفنانات للتنمر، أن الإسلام حرم الإيذاء والاعتداء ولو بكلمة أو نظرة، فقال تعالى: {..وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، وقَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

وأشار مركز الفتوى بالأزهر، تعليقًا على واقعة الإساءة للفنانة يسرا اللوزى، إلى أن الضرر الذي وجه الإسلام لإزالته ليس الجسدي فقط، وإنما وجَّه -كذلك- لإزالة الضرر النفسيّ الذي قد يكون أقسى وأبعد أثرًا من الجسدي، قال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»، وقال أيضًا: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ –أي: وَجَّهَ نحوه سلاحًا مازحًا أو جادًا- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ».

وأشار مركز الفتوى بالأزهر، إلى أن الإسلام دعا كذلك إلى احترام بني الإنسان واحترام مشاعرهم، وإلى إكرامهم؛ فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..}، فلا فرق بين الناس أمام الله سبحانه إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ قال ﷺ: «يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ، ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ، ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسْودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى؛ إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ».