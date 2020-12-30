نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب سانت جيمس بارك أحداث مباراة ليفربول و نيوكاسل في إطار الجولة السادسة عشر للبريميرليج ضمن فترة"البوكسينج داي" من الدوري الانجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول و نيوكاسل

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وجاء التشكيل الخاص بالريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع : فيليبس – أرنولد – فابينيو - روبرتسون.

الوسط: ميلنر- هندرسون - جونز.

الهجوم: فيرمينو- محمد صلاح - ماني.

ترتيب ليفربول وإيفرتون قبل المباراة

يدخل ليفربول مباراة اليوم برصيد 32 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري الإنجليزي، من أصل 15 مباراة خاضعم الريدز في الدوري الإنجليزي.

بينما يدخل نيوكاسل اللقاء بين الفريقين برصيد 18 نقطة يقع بهم في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويسعى الفريق للخروج من الهزيمة الماضيه التي لحقت به بعد الخسارة من مانشيستر سيتي بهدفيين مقابل لا شئ.

كانت أخر مباراة جمعت بين ليفربول ونيوكاسل، أنتهت بفوز ليفربول علي حساب نيوكاسل بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، سجل أهداف ليفربول ماني وفيرجل فاندايك بالإضاقة لأوريجي، فيما أحرز دوايت جايل هدف نيو كاسل الوحيد.

يذكر أن اللقاء سيقام بدون جمهور بعد دخول مدينة ليفربول ضمن المرحلة الثالثة لفيروس كورونا في بريطانيا، وبحسب دخولها هذة المرحلة فإن كافة المسابقات والتجمعات الرياضيه ستقام بدون جماهير وبدون فاعليات تحتوى علي تجمعات من شأنها أن تنقل العدوى.

ويأتي هذا بعد إعلان الحكومة البريطانية دخول مدينة ليفربول وإيفرتون المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيخوض الثلاث مواجهات القادمة للفريق خارج ملعب الفريق من ضمنها مباراة الكأس أمام أستون فيلا،كما أعلن ليفربول أن مباراة مانشيستر يونايتد القادمة علي ملعب الإنفيلد ستقام أيضا بدون جمهور.

محمد صلاح يسعي لصدارة الهدافيين

يسعي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب المصري مواصلة التربع علي عرش هدافي الدوري الإنجليزي، وتعويض عدم تسجيل محمد صلاح لأهداف في المباراة الماضيه، أمام ويست بروميتش، والتي تعادل فيها الفريق مع ويست بروميتش بهدف لمثله.