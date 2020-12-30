تتجه أنظار الجماهير صوب نتيجة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني في المباراة التي تقام مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف.

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا علي إلتشي في إطار الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني .

ويستضف استاد مانويل فاليرو أحداث المباراة بين فريقي ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإنجليزي.

تشكيلة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الانجليزي

يدخل ريال مدريد بتشكيلة مكونة من :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فاسكيز|

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

ويجلس علي دكة بدلاء مباراة ريال مدريد وإلتشي:هازارد، فالفيردي، يوفيتش، أودريوزلا، فينيسيوس جونيور، أوديجارد، ميندي، لونين، التوبي، ميليتاو، ناتشو، ماريانو دياز.ويسعى ريال مدريد الصعود لصدارة الدوري الإسباني من خلال الحصول علي الثلاث نقاط والصعود للنقطة 32 والإستمرارة بالمركز الأول لجدول ترتيب الليجا الإسبانية.

ويدخل إلتشي المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من مجموع 13 مباراة لعبهم الفريق بالدوري الإسباني.

تغلب الريال في المباراة الماضيه تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على فريق غرناطة بهدفيين نظيفيين، أحرز الهدف الأول للميرنجى كاسيميرو في الدقيقة 57، وأَضاف "بنزيمة" الهدف الثاني في الدقيقة 93 من أحداث المباراة التي أقيمت أحداثها علي ملعب سنتياجو برنابيو.

وتعادل إلتشي مع أوساسونا في المباراة السابقة للفريق بهدفيين مقابل مثلهما،أحرز أهداف إلتشي فيديل الهدف الاول في الدقيقة 47 من أحداث المباراة، وأضاف للفريق الهدف الثاني جويدو في الدقيقة 78 من أحداث المباراة، قبل أن تنهتى أحداث المباراة بنتيجة التعادل بين الفريقيين.

يذكر أن رئيس إلتشي قد صرح أن فريق ريال مدريد يجب أن يخسر أمام فريقه في مباراة اليوم وأن اللاعبون متحمسون للإنتصار علي فريق ريال مدريد.

يذكر أن أتليتكو مدريد يتصدر بطولة الدوري الإسباني، قبل مباراة ريال مدريد وإلتشي برصيد 35 مباراة، بعد تحقيق الفوز منذ دقائق علي حساب خيتافي بهدف نظيف للمهاجم الأورجوياني لويز سويرز.