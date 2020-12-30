الإفتاء: احذروا من التنمر وكسر الخواطر والكلمة الطيبة صدقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت دار الإفتاء فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الكلمة الطيبة صدقة، وجبر الخواطر له أجر كبير عند الله والكلمة الخبيثة وكسر الخواطر من الذنوب التى قد تورد قائلها المهالك. احذروا أثابكم الله من التنمر وكسر الخواطر".

وشهدت مواقع التواصل حالة من الجدل بسبب حالتى تنمر تعرض لها اثنين من المشاهير، وهما الفنانتين يسرا اللوزى وسوسن بدر.

وكانت يسرا، شاركت جمهورها بصورها، أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج معكم، قبل أيام قليلة، عبر حسابها الرسمى على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتفاعل معها متابعوها فى التعليق على الصور، لكنها تلقت تعليقا من أحد المتابعين حمل التنمر تجاه ابنتها، فكان التعليق "ماشى يا أم الطرشة"، ما أثار غضبها والكثير من المتابعين الذى تضامنوا معها.

وقالت يسرا ردا على تعليق "المتنمر" : "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم".

كما حدث أمر مشابه مع الفنانة القديرة سوسن بدر، عندما كتبت بوست تقول فيه: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم على خبر صعب جدا الله يرحمه، ليعلق أحد المتابعين قائلا: "عقبالك"، لترد عليها الفنانة برد فى منتهى الاحترام والرقى: "الموت رحمة ولطف من ربنا للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاؤه أشكرك على دعاءك".