فيديوجراف: حياة كريمة.. مبادرة داعمة لحقوق الإنسان المصرى

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى، يرصد "دوت الخليج" تفاصيل مبادرة "حياة كريمة" بداية من المرحلة الأولى، مرورا بالثانية، وكيف تراعى حقوق الإنسان المصرى. وتستهدف المرحلة الثانية 20 محافظة، بواقع 375 قرية من القرى الأكثر احتياجا، حيث تستهدف المعيلات والمطلقات وكبار السن والأيتام والأطفال ومتحدى الإعاقة والأسر الأكثر احتياجا بالريف.

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