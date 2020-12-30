الإدارية تفصل إماما استغل وظيفته أيام الإخوان لتعيين العمالة

جدة - نرمين السيد - أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، قرارًا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد فى ديروط بأسيوط استغل وظيفته للحصول على أموال المواطنين لتعيينهم فى الأوقاف، مقابل ضم المساجد للوزارة.





وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، أنه صدر حكم بحبسه فى أبريل 2013 فى القضية رقم 3737 لسنة 2013 ج ديروط، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية أحرقت القضية ومحكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيه 2013م. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف عبد الله حسن عبد القوى بأن حكم الإدارية العليا بفصل إمام استغل وظيفته أيام الجماعة المحظورة فى تعيين العمالة يؤكد أهمية مسلك الأوقاف فى قصر التعيين على نظام الإعلان لا غير. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت فى وقت سابق حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدى إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف فى الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف وهو ما يؤكد النهج القويم الذى تنتهجه الوزارة شرعا وقانونا.

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