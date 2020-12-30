جدة - نرمين السيد - زار مجموعة من خدام "الراعى الصالح" التابعة لكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس فى القاهرة، اليوم الأربعاء، دار "مفرح القلوب" بمنطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة.





وأوضح بيان صحفى، أن الزيارة هدفت إلى معايدة المسنين، والاحتفال معهم بعيد الميلاد المجيد، حيث عاشوا أجواء ميلادية مفرحة، وتمنوا لهم عيد ميلاد مجيد وسنة مباركة وسعيدة مليئة بالأمن والسلام والفرح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدام الراعى الصالح فى زيارة للمسنين بدار مفرح القلوب للاحتفال بعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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