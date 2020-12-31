الزمالك يعلن تجديد شيكابالا «على بياض»

أعلنت قناة نادى الزمالك عن قيام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بالتوقيع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك علي بياض دون الاتفاق على مقابل مادي فى إطار سياسة النادى للحفاظ علي القوام الأساسى للفريق.

وكان مسئولو نادي الزمالك قاموا بتجهيز العقود للثنائي شيكابالا ويوسف أوباما لاعبى الفريق للتوقيع عليها عقب انتهاء أزمة تجديد الثنائي وسيتم توقيع العقود وإعلان التجديد اليوم.

شيكابالا يوقع لنادي الزمالك

وقامت إدارة النادي بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين من أجل الموافقة على التجديد ومنحهم مقدم العقد الجديد، وسيتم وضع كافة التفاصيل وبنود التعاقد في العقود الجديدة للتوقيع.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك أزمة تجديد تعاقد يوسف أوباما مهاجم الفريق بعدما نشر اللاعب ستوري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ينتقد فيها مخالفة لجنة الكرة لوعودها بمنحه متأخراته اليوم.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوباما مساء اليوم تم خلالها منحه خلالها مستحقاته المتأخرة على أن يوقع اللاعب على العقود الجديدة وإعلان تجديد تعاقده خلال ساعات.

وفجر يوسف أوباما مهاجم الزمالك أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق إنستجرام، والتى تشير إلى عدم التزام مسئولى الزمالك بمنحه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد فى الموعد الذي حدده النادي وهو اليوم.

وكانت إدارة الزمالك قد اتفقت مع يوسف أوباما على تجديد تعاقده مع النادى عقب تسلمه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد اليوم، إلا أن الرسالة التى نشرها أوباما تؤكد أن الزمالك لم يفِ بوعده وتم تأجيل التجديد، حيث كتب أوباما عبر صفحته: "الموعد رقم 10، سجل يا تاريخ".