ليفربول ونيوكاسل يونايتد.. الريدز يقع في فخ التعادل ويشعل صدارة ترتيب «البريميرليج»

سقط ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي، في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي خلال نفس الأسبوع، وهذه المرة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بدون أهداف اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ16 من البريميرليج.
وشارك محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول أساسيا في المباراة وأهدر فرصة انفراد تام في الشوط الأول من المباراة.
وبالرغم من تعادل نادي ليفربول إلا أنه مازال يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحل وصيفا ويتبقى له مباراة بنفس الجولة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.
ويحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.
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