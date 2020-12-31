تستعد قناة القاهرة والناس بالاحتفال برأس السنة بحلقة استثنائية من برنامج "حديث القاهرة" غدا الخميس في اخر ايام عام 2020، حيث سيقدم الحلقة كل من الاعلاميين ابراهيم عيسى وخيرى رمضان وكريمة عوض.
وتتضمن الحلقة العديد من الفقرات الاحتفالية، حيث يستضيف البرنامج النجمة الهام شاهين، والتي ستحتفل مع أسرة البرنامج بالسنة الجديدة، وايضا فقرة أخرى ضيوفها الدكتور مدحت العدل، ورانيا علواني عضو مجلس ادارة النادى الاهلى للحديث عن الكرة في مصر.
كما يحل نجوم "القاهرة والناس" ضيوفا على الحلقة وهم عصام يوسف وايمن رشوان واحمد سالم ومى يعقوبى ونجوم السوشيال ميديا، وتذاع الحلقة في تمام التاسعة مساء، تحت عنوان "ليلة تكسير القلل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة والناس في رأس السنة.. مدحت العدل في مواجهة رانيا علوانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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