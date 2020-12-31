نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض بعضها في السطور التالية: أم القمر.. تضامن كبير من رواد السوشيال ميديا بهاشتاج يسرا اللوزي الحمد لله.. مجدي قفشة يعلق على صوره خلال تمرينه بالنادي الأهلي اليوم لحد السنة ما تخلص على خير.. خالد النبوي: مكتبتي وقهوتي ومزيكتي لوحدي اللى ركبوا الموجة كتير.. عمر كمال بصحبة شيبة بـ فيديو جديد "انتي اي كلام".. شريهان تحتفل بنهاية 2020 على طريقتها سلمى أبو ضيف من الجيم: بتدرب على يد الأسطورة محمد لطفي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. خالد النبوي يعتزل الناس.. حملة تعاطف كبيرة مع يسرا اللوزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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