إلغاء مصرف البلبيسي بحي المرج بعد تطهيره

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال تطهير المصرف تقوم بها وزارة الري، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء هذا المصرف فور الانتهاء من أعمال محطة صرف صحي بمؤسسة الزكاة، بنطاق حي المرج.

رافق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في جولته، النائب خالد الشورى، عضو مجلس الشيوخ، واللواء إيهاب ذهني، رئيس حي المرج وعدد من التنفيذيين بالمرج ومحافظة القاهرة.