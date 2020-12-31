بعد واقعة يسرا اللوزى.. الحبس 6 شهور وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة المتنمر

أثارت واقعة التنمر التى تعرضت لها ابنة الفنانة يسرا اللوزي، من قبل أحد متابعيها، والذى وصف ابنتها بـ "الطرشة"، غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعى والذيين أعلنوا تضامنهم مع "اللوزي" الشخص التى تنمر على طفلة صغيرة بطريقة صادمة.

الواقعة بدأت بصورة قامت الفنانة يسرا اللوزي، بمشاركتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تجمعها بأبنتها، وكتب لها أحد متبعيها " ماشي يا أم الطرشة"، الأمر الذ يعد تنمرا على طفلة صغيرة، وعليه فإن القانون قد منع وحظر التنمر بل ونص على عقوبة تصل للحبس والغرامة.

بعد التنمر على ابنة يسرا اللوزى.. عقوبة التنمر

ونص القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ على تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون مصطلح التنمر بأنه :" يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".

و:" يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحجظته أو ممن لهم سلطة عليه وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدني والأقصي".

يسرا اللوزى تعلق

وعلقت يسرا اللوزي ردًا على تعليق المتابع: "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".

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