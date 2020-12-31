صور .. فى زمن كورونا .. بابا نويل يوزع الكمامات والمطهرات على أهالى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وعلى غير العادة لم يوزع بابا نويل الهدايا على الأطفال والمواطنين، بل كانت مختلفة هذا العام فى زمن كورونا، حيث قدم لهم "الكمامات والمعقمات، والمطهرات"، فى لفتة جديدة لنشر الوعى بشأن فيروس كورونا، ومساعدة الدولة على توعية المواطنين من خطورة هذه الجائحة .

وأقدم عدد من شباب مدينة إسنا فى الأقصر، على إطلاق حملة توعية عن فيروس كورونا، تزامنا من بدء الموجة الثانية، وذلك بعدد من الشوارع والمحلات والأسواق المدينة، والتى يقودها "بابا نويل وأطفاله " مستقلين عربة "سندريلا" تحت شعار "خلى بالك من كورونا" والتى تهدف لنشر الوعى بين المواطنين بشأن خطورة فيروس كورونا وتوزيع الكمامات والمعقمات الطبية عليهم بالمجان .

كورونا فى مصر

من جانبه، قال كيرلس صبحى، 23 سنة، والذى يقوم بدور شخصية بابا نويل، إن هذه المبادرة تستهدف توعية المواطنين، والأطفال بطرق الوقاية السليمة، حرصا عليهم من العدوى، والإدراك بخطورة هذا الفيروس اللعين، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، واستخدام المطهرات لحماية أنفسهم من خطورة هذه الجائحة.

وأضاف أن الحملة جذبت أنظار المارة من المواطنين واستحوذت على إعجاب أهالى مدينة إسنا، وسط أجواء مليئة بالسعادة، كما حرص المواطنون على التقاط صور تذكارية مع بابا نويل مع تطبيق مسافة الأمان.

وأكد كيرلس صبحى أن الأطفال الصغار سعدوا بارتداء زىِّ "بابا نويل" المميز، متسلقين عربة "سندريلا" متلألئة بالزينة والإضاءة والبالونات، لتدشين تلك الحملة ترفع شعار نشر الوعى بين الناس بشأن خطورة فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشاره.