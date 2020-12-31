انفراد بالصور .. آخر بروفة لإطلاق أكبر عروض ألعاب نارية من كوبرى تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - رصدت عدسة "دوت الخليج" آخر استعدادات تجريها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، لعمل احتفالية ضخمة مساء يوم غد الخميس، والذى يوافق "رأس السنة الميلادية الجديدة 2021"، من خلال بث موحد على القنوات التابعة لها، يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر من على كوبرى تحيا مصر، وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتوازى مع مدن العالم.





وفى سياق متصل، قال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هذا الاحتفال يعتبر أول عد تنازلى رسمى للعام الجديد يتم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوازى مع بقية مدن العالم، مثل باريس، ونيويورك، وسيدنى، ولندن ودبى وغيرهم، وهو طقس ستواظب عليه الشركة المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول فى الترويج السياحى لها، كما أنه يعد رسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها. وأشار إلى أن رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تامر مرسى طلب من العاملين فى الشركة أن تكون الألعاب النارية والعد التنازلى مبهرا وضخما بشكل يبهر العالم، ويساوى قيمة ومكانة مصر، خصوصا وأن هذا النوع من الاحتفالات به منافسة كبيرة بين المدن الكبرى فى العالم. وأوضح حسام صالح أن هذا يأتى فى إطار شكر وعرفان للشعب المصرى، الذى نجح بالعمل فى أن تكون مصر هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط، التى حققت نموا اقتصاديا إيجابيا، فى ظل جائحة كورونا التى جعلت اقتصاديات كبرى الدول فى حالة نزول.

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