التعليم تعلن اليوم تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نفى ما تداوله البعض بشأن إلغاء أجزاء من مناهج الفصل الدراسى الأول لطلاب المدارس فى مادة اللغة العربية للصفوف من الرابع حتى الثانى الإعدادي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات .

وشددت الوزارة على عدم عقد امتحانات فى أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحين، مع تطبيق قانون مكافحة الغش فى الامتحانات.